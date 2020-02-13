Глава Ассоциации рассказал о прибыльности звероферм в Украине

Общая площадь всех действующих норковых ферм на территории Украины составляет 200 га, где инвестиции в один гектар составили 500 000 евро, а ежегодная выручка - 250 000 евро с одного гектара, что является одним из самых высоких показателей рентабельности в структуре сельского хозяйства.

Об этом сообщил президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина во время круглого стола «Совершенствование правового регулирования производства меха в Украине».

«Норковые фермы высокодоходные предприятия с добавленной стоимостью, - говорит Владимир Федина. - За последние 6 лет инвестировано в строительство новых норковых ферм более $ 106 млн».

Также он добавил изданию Агропортал, что в ближайшие годы инвесторы готовы вложить €500 млн., в результате чего будет создано 7500 новых рабочих мест в селах, и поступления в бюджет более 150 млн налогов ежегодно. Валютная выручка в Украине вырастет до €300 млн.

В частности, владелец норковой фермы «Агропроминвест» озвучил налоги хозяйства за последний год, которые составили около 8 млн грн., а всего за 2019 норковые фермы заплатили более 30 млн грн налогов в бюджеты разных уровней.

Мировыми лидерами по производству меха и численности звероферм является Дания, Китай, Польша, Финляндия, США, Россия. На долю Европы приходится свыше 50% выращенного меха в мире. Доля Украины составляет 1% производства меха в мире.