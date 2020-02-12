Эпидемия коронавируса может быть “черным лебедем” в экономике, - эксперт

Эпидемия коронавируса может оказать существенное влияние на экономику Китая и всего мира. Об этом в ходе круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение" в Институте Горшенина заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Марии Репко.

Аналитики в мире моделируют поведение экономик и рынков по отношению к коронавирусу, базируясь на данных 2003 года, когда была эпидемия SARS. Вирус довольно быстро был побежден и он не оказал существенного эффекта на экономику, но рынки немного “потрясло”. Но сейчас ситуация другая, потому что в 2003 году Китай занимал всего 4% мировой экономики. Сейчас это 16%, и Китай второй в мире по объемам экспорта и первый в мире импортер. Это огромная страна и любое сотрясение в экономике Китая имеет последствия по всему миру. По данным Bloomberg, провинция Хубэй отвечает за значительную часть китайского ВВП, где сконцентрированы технологичные производства. Потому аналитики очень обеспокоены. Базовый сценарий сейчас тот, по которому проходил SARS: достаточно быстрая победа над вирусом. И если первый квартал экономики Китая будет потерян, то уже во втором квартале будет резкий рост. Но появления “черного лебедя” никто не исключает: агентство Moody’s опубликовало прогноз на случай глобальной эпидемии, согласно которому, первое, что пострадает - цены на сырьевые товары. Китай импортирует очень много топлива, руды, металлов. Все это товары, которые торгуются на мировых рынках, и цены на эту продукцию могут снизиться на уровень от половины до четверти нынешнего рынка”, - сказала Мария Репко.

Эксперт также подчеркнула, что эпидемия может повлиять и на украинскую экономику.

“Первый канал влияния - изменение цен на сырьевых рынках. Несмотря на то, что Украина продает большую часть своей руды не в Китай, а в Европу и страны СНГ, если цена на руду упадет, то упадет наш экспорт и выручка металлургов. В целом, Китай является основным рынком для многих групп экспортных украинских товаров. Есть еще и импорт. Украина закупает в Китае почти 100% диодов, полупроводников, телефонов, электронных устройств, одежды. Эпидемия ударит по торговле и в целом это может позитивно сказаться на позициях украинских производителей, которые смогут заместить китайские товары на потребительских рынках,” - отметила эксперт.