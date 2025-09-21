У Китаї знову засудили журналістку, яка відома репортажами про коронавірус в Ухані

Суд у Шанхаї засудив Чжан Чжань до чотирьох років тюремного ув’язнення за “сварки та провокування заворушень”. Це звинувачення, яке Пекін часто висуває проти активістів.

У Китаї знову засудили до тюремного ув’язнення громадянську журналістку, відому своїми репортажами про спалах коронавірусу в Ухані.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на “Репортерів без кордонів” (RSF).

У п’ятницю суд у Шанхаї засудив Чжан Чжань до чотирьох років тюремного ув’язнення за “сварки та провокування заворушень”. Це звинувачення, яке китайська юстиція часто висуває проти активістів.

“Жахливо. Китайську журналістку Чжан Чжан засудили до 4 років позбавлення волі. Спочатку її ув’язнили за репортаж про COVID-19, а потім знову заарештували за висвітлення порушень прав. Дипломатів не пустили на суд над нею, всі подробиці приховали. Її переслідування має припинитися”, – заявила менеджерка з адвокації RSF Александра Бєляковська.

У травні 2020 року влада заарештувала Чжан, а в грудні того ж року суд засудив її до чотирьох років тюремного ув’язнення за репортажі про спалах коронавірусу в китайському місті Ухань. Вона опублікувала відео з переповнених лікарень та порожніх вулиць, які змальовували більш жахливу ранню картину хвороби, ніж офіційна версія.

У перші місяці ув’язнення Чжан Чжан оголосила повне голодування на знак протесту проти жорстокого поводження. Відомо, що тюремні службовці насильно годували її через носову трубку, а іноді залишали в наручниках на кілька днів.42-річну Чжан звільнили у травні 2024 року, але вона зникла знову наприкінці серпня. Правозахисна група повідомила, що її заарештувала поліція.

RSF зазначає, що протягом минулого року журналістку обмежували від зовнішнього світу, і майже вся інформація про її місце перебування трималася в секреті.