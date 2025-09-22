Ліван заявив про загибель 3 громадян США внаслідок ізраїльської атаки

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСвіт

Ліван заявив про загибель 3 громадян США внаслідок ізраїльської атаки

Серед них є діти. 

Ліван заявив про загибель 3 громадян США внаслідок ізраїльської атаки
Ілюстративне фото
Фото: t.me/idfofficial

Ізраїльський удар дроном по півдню Лівану убив п'ятьох людей, зокрема трьох неповнолітніх. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я країни, передає Sky News. 

Спікер парламенту Набіх Беррі стверджує, що чотири жертви, зокрема діти і батько, мали американське громадянство. Ще двоє людей були поранені, включно з матір'ю дітей. 

Ізраїль стверджує, що ціллю атаки були терористи "Хезболли", які "діяли серед цивільного населення". Армія оборони Ізраїлю визнала убивство "кількох цивільних, що не брали участі" та сказали, що вивчають інцидент. 

"Чи саме ліванське дитинство становить екзистенційну загрозу для ізраїл ьської держави? Чи саме поведінка цієї держави, яка вбиває безконтрольно та безвідповідально, становить загрозу міжнародному миру та безпеці?" – прокоментував спікер парламенту Лівану. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies