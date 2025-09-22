Ліван заявив про загибель 3 громадян США внаслідок ізраїльської атаки

Серед них є діти.

Ізраїльський удар дроном по півдню Лівану убив п'ятьох людей, зокрема трьох неповнолітніх. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я країни, передає Sky News.

Спікер парламенту Набіх Беррі стверджує, що чотири жертви, зокрема діти і батько, мали американське громадянство. Ще двоє людей були поранені, включно з матір'ю дітей.

Ізраїль стверджує, що ціллю атаки були терористи "Хезболли", які "діяли серед цивільного населення". Армія оборони Ізраїлю визнала убивство "кількох цивільних, що не брали участі" та сказали, що вивчають інцидент.

"Чи саме ліванське дитинство становить екзистенційну загрозу для ізраїл ьської держави? Чи саме поведінка цієї держави, яка вбиває безконтрольно та безвідповідально, становить загрозу міжнародному миру та безпеці?" – прокоментував спікер парламенту Лівану.