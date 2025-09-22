Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Reuters: поки ООН розглядає санкції, керівник ядерної програми Ірану приїхав до Москви укладати угоду про АЕС

Фото: DW

Глава Організації з атомної енергетики Ірану Мохаммад Есламі прибув до Москви для переговорів. Це відбувається на тлі того, що ООН розглядає можливість повторного запровадження санкцій проти Тегерана через його ядерну програму, пише Reuters.

Есламі, який також є віцепрезидентом Ірану, повідомив державним ЗМІ, що під час візиту до Росії буде підписано низку двосторонніх угод, зокрема план будівництва восьми нових атомних електростанцій. 

Іран прагне досягти потужності у 20 ГВт ядерної енергії до 2040 року.

«Переговори щодо контрактів уже відбулися, і з підписанням угоди цього тижня ми перейдемо до практичних кроків», — заявив Есламі.

Наразі в Ірані працює лише одна атомна електростанція у місті Бушер на півдні країни, побудована за участю Росії, з потужністю близько 1 ГВт.

Велика Британія, Франція та Німеччина запропонували відкласти відновлення санкцій на термін до шести місяців, щоб дати можливість провести переговори щодо довгострокової угоди по іранській ядерній програмі. 

Для цього Іран має відновити доступ міжнародних інспекторів ООН, розв’язати питання щодо запасів збагаченого урану та вести переговори зі США.

Для відтермінування повторного запровадження санкцій необхідна резолюція Ради Безпеки ООН. 

Якщо домовленість не буде досягнута до кінця дня 27 вересня, всі санкції ООН проти Ірану будуть поновлені автоматично.

  • Нещодавно Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що співпраця з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) буде призупинена.
  • Рада безпеки ООН провалила голосування за продовження режиму послаблення санкцій проти Ірану, повернувши обмеження, які застосовувалися до ядерної угоди 2015 року.
