Трамп і Зеленський планують розпочати зустріч о 20 годині, на неї відвели 45 хвилин

Президент України Володимир Зеленський і американський президент Дональд Трамп планують розпочати зустріч о 20:00 за Києвом. На неї попередньо відведено 45 хвилин, повідомили в Офісі президента.

На початку зустрічі заплановані короткі ремарки лідерів перед пресою. О 20:50 і до 21:15 Володимир Зеленський поспілкується з журналістами за результатами зустрічі.

Також на сьогодні планують зустріч Зеленського з президенткою Генасамблеї Анналени Бербок та виступ на Генасамблеї ООН.

Крім того, Зеленський має заплановані зустрічі з бразильським президентом Лулою да Сільва, спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом, прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Розклад і час можуть зазнати змін.

Попередні очні контакти Володимира Зеленського і Дональда Трампа

За час другої каденції Дональда Трампа Зеленський літав до Штатів двічі. Вперше – 28 лютого, і та поїздка завершилася скандалом. Віцепрезидент висунув Зеленському претензії через відсутність костюму (і напередодні другої зустрічі Білий дім питав у Києва, в що буде вбраний президент), а Трамп звинуватив його в небажанні миру. Згодом врегулювати відносини між главами держав вдалося дипломатичним шляхом, і Трамп з Зеленським бачилися ще двічі – на прощанні з Папою Римським Франциском у Італії та на саміті НАТО в Нідерландах.

Друга поїздка до Білого дому відбулася 18 серпня і минула в значно теплішій атмосфері. Тоді Трамп уперше підтвердив готовність брати участь у гарантіях безпеки для України.

Про підготовку зустрічі Зеленського із Трампом на полях Генасамблеї ООН повідомляли заздалегідь. Зеленський казав, що хоче обговорити з американським президентом гарантії безпеки. Участь в їх підготовці брали європейські союзники.