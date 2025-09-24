ЗМІ: Велика Британія призначить нового головного дипломата при ЄС

Колишня посолка Великої Британії в Китаї Керолайн Вілсон очолить місію Лондона при Євросоюзі після ротації наступного року.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Очікується, що Вілсон обійме керівну посаду в місії Великої Британії при Європейському Союзі в Брюсселі восени 2026 року.

Вона має замінити Ліндсі Круасдейл-Епплбі, яка обіймає посаду в столиці ЄС з 2021 року.

Вілсон вже багато працювала над питаннями ЄС, зокрема на посаді директора департамену Міністерства закордонних справ з питань Європи з 2016 по 2019 рік під час першого етапу переговорів щодо Brexit.

Її нова роль керівника посольства Великої Британії при ЄС буде поверненням до столиці Бельгії, де вона працювала з 2000 по 2004 рік у попередниці цього органу, Представництві Великої Британії при ЄС.

Вілсон також вчилася у франкомовному Вільному університеті Брюсселя, де вона здобула ступінь магістра права Європейського співтовариства. Пізніше її відрядили до Європейського секретаріату Кабінету міністрів Великої Британії.