Міністри G7 у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Росією і підтвердили підтримку України

Вони також закликали до реформування ООН і обговорили безпеку в Україні, Газі й Азії.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" і високий представник ЄС провели зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та оприлюднили спільну заяву.

Як ідеться на урядовому сайті Канади, міністри висловили стурбованість через останні порушення Росією повітряного простору Естонії, Польщі та Румунії, назвавши їх неприйнятними та такими, що підривають міжнародну безпеку.

Міністри також підтвердили готовність координувати зусилля із США для надання Україні надійних гарантій безпеки, обговорили нові санкційні заходи проти Росії та її партнерів. Вони також привітали обговорення в G7 використання російських суверенних активів на підтримку України.

Серед інших тем обговорення міністрів – ситуація в Газі, необхідність масових постачань гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників; ядерна програма Ірану; ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні.

З огляду на 80-ту річницю створення ООН, глави МЗС підкреслили необхідність реформування Організації, щоб зробити її ефективнішою та пристосованою до сучасних викликів.