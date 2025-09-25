Трамп хоче, аби Туреччина припинила купувати російську нафту

Реджеп Ердоган і Дональд Трамп на зустрічі 25 вересня 2025 року у США

Туреччина має припинити купувати російську нафту.

Таке побажання висловив президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, цитує The Guardian.

Під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що «я хотів би, щоб він [Ердоган] припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує це беззаконня проти України».

Президент США повторив, що російська економіка потерпає через війну.

«Це така марна трата людських життів, і тому він має зупинитися. Путін має зупинитися», – сказав Трамп.