Трамп хоче, аби Туреччина припинила купувати російську нафту

Туреччина має припинити купувати російську нафту.
Таке побажання висловив президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, цитує The Guardian.
Під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що «я хотів би, щоб він [Ердоган] припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує це беззаконня проти України».
Президент США повторив, що російська економіка потерпає через війну.
«Це така марна трата людських життів, і тому він має зупинитися. Путін має зупинитися», – сказав Трамп.
- Заклик припинити купувати російські енергоносії американський президент раніше озвучив до Євросоюзу.