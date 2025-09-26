Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Нідерландах затримали двох підлітків за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Одного з підлітків суд помістив під варту, іншого – під домашній арешт. 

У Нідерландах затримали двох підлітків за підозрою у шпигунстві на користь Росії
Фото: Міноборони Нідерландів

У Нідерландах затримали двох підлітків за підозрою у шпигунстві на користь Росії, передає “Бі-Бі-Сі”. 

Відомо, що з підлітками зв'язалися проросійські хакери через месенджер Telegram.

Один з хлопців нібито пройшов повз офіси Європолу, Євроюсту та посольства Канади в Гаазі, маючи при собі "Wi-Fi сніфер" - пристрій, призначений для ідентифікації та перехоплення мереж Wi-Fi.

У четвер підлітки постали перед суддею, який наказав взяти одного хлопця під варту, а іншого - під суворі умови домашнього арешту до слухання, яке має відбутися протягом наступних двох тижнів.

Прокуратура Нідерландів відмовилась надати подробиці справи через вік підозрюваних та "в інтересах розслідування", яке ще триває.

Один з батьків хлопчика повідомив газеті De Telegraaf, що поліція заарештувала його сина в понеділок вдень, коли той робив домашнє завдання.

Він сказав, що поліція повідомила йому, що арешт пов'язаний зі шпигунством та наданням послуг іноземній державі.

Підлітка описали як такого, що захоплюється комп'ютерами та хакерством. Він працював неповний робочий день у супермаркеті.

Агентство внутрішньої розвідки та безпеки Нідерландів відмовилося коментувати справу.
