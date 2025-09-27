Ірак відновив після дворічної паузи експорт нафти з Курдистану

У Іраку вважають, що відновлення постачання на початковому етапі збільшить міжнародні обсяги нафти до 190 тисяч барелів на добу.

Ірак відновив експорт нафти з північного регіону після більш ніж дворічного простою, додавши обсяги на глобальний ринок, який, за прогнозами, увійде у фазу значного профіциту.

Про це пише Bloomberg.

Операції з експорту нафти розпочалися о 6-й ранку за місцевим часом у суботу "в інтенсивному режимі та безперебійно, без жодних технічних проблем", йдеться у заяві міністерства нафти Іраку.

За словами міністра нафти Іраку Хаяна Абдул Гані, відновлення постачання на початковому етапі збільшить міжнародні обсяги нафти до 190 тисяч барелів на добу. Очікується, що світовий ринок навіть зіткнеться з надлишком пропозиції, адже Міжнародне енергетичне агентство прогнозує рекордне перевиробництво наступного року, тоді як OPEC+ продовжує нарощувати видобуток.

Історія з нафтопроводом тягнеться з березня 2023 року, коли Туреччина припинила його роботу після рішення арбітражного суду виплатити Іраку 1,5 мільярда доларів компенсації. Різні спроби відновити експорт зазнавали невдачі через фінансові та юридичні суперечки між федеральним і регіональним урядами, а також за участю нафтогазових компаній. За словами міністра закордонних справ Іраку, зупинка обійшлася країні щонайменше у 22 мільярди доларів втрачених доходів.

Вісім міжнародних компаній, які разом забезпечують понад 90% видобутку в Курдистані, раніше погодилися на експортну угоду. Норвезька DNO ASA, оператор ліцензії Tawke, утримувалася, заявивши, що хоче "домовленостей, які гарантують виплати як за минулі борги, так і за майбутні поставки".

Раніше цього тижня компанія повідомила, що передасть уряду його частку видобутку для експорту, але продовжить продавати свою частку місцевим покупцям у Курдистані "за ціною близько $30". Інші компанії, що беруть участь в угоді, отримуватимуть $14 за барель після вирахування транспортних витрат.

Компенсаційні умови переглянуть у 2026 році після оцінки комерційних моделей і контрактів консультантом, призначеним Багдадом.

Гендиректор North Oil Co. Іраку Амер Аль-Мегайрі заявив, що обсяги експорту нафти зростатимуть у найближчі дні, що стимулюватиме компанії нарощувати видобуток у Курдистані та залучати інших учасників до угоди.

Ірак та Курдистан тривалий час сперечалися за контроль над доходами від північної нафти, але цього року регіональний уряд погодився передати контроль над своїми обсягами федеральному держмаркетеру для подальшого продажу. Це відкрило шлях до виділення федеральних коштів регіональній адміністрації для виплати зарплат.

Ірак, другий за величиною виробник ОПЕК, цього року в середньому видобував близько 4,2 млн барелів на добу та надсилав більшість експорту через порт Басра на півдні країни азійським покупцям.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її партнери погодилися цього місяця продовжувати поступове повернення обсягів, які раніше утримували, надаючи деяким країнам можливість збільшити закордонні продажі. Ірак зможе видобувати 4,237 млн барелів на добу в жовтні, згідно із заявою на сайті ОПЕК.