ЗМІ: у фінській Лапландії розмістять бригаду НАТО на основі шведських підрозділів

Бригада передового розгортання НАТО буде сформована для захисту фінської Лапландії на основі шведських механізованих підрозділів зі складу 19-ї арктичної механізованої бригади, передає “Мілітарний” із посиланням на джерела в Альянсі фінського видання Iltalehti.

За інформацією джерел, нова бригада НАТО матиме чисельність 4 000–5 000 військових і буде розгорнута в фінській Лапландії.

19-та арктична механізована бригада Norrbotten Brigade розгорнута на півночі Швеції. Її штаб розташований у Бодені, за 130 кілометрів від фінського кордону.

Бригада складається з п’яти батальйонів та їхніх підрозділів підтримки і спеціалізується на зимовій війні. Кожен батальйон нараховує приблизно тисячу солдатів. Окрім Швеції, до передової бригади НАТО у Фінляндії також направляють військові сухопутні сили Норвегії та Данії.

«Шведи перебувають у бойовій готовності у власних казармах, які розташовані поруч із Фінляндією. Якщо напруженість із Росією зросте, вони перейдуть на фінський бік», — пояснило джерело видання.

Джерела наголошують, що оперативне планування НАТО тепер передбачає, що підрозділи шведських сухопутних сил на півночі захищатимуть східний кордон НАТО разом із фінськими підрозділами.

«Це велика культурна зміна для шведів, але її можна дуже раціонально виправдати. Спільна оборона відбудеться у Фінляндії, тобто там, де це має найбільший сенс», — підкреслив інший співрозмовник видання зі складу структур НАТО.

В Північній Фінляндії, вже розташовані дві єгерські бригади — Jaeger Brigade у Соданкюлі та Рованіємі та Kainuu Brigade у Каяані. Ці підрозділи, спільно з бригадою НАТО могли б утворити багатонаціональну Lapland Division подібно до тих що вже діють у Балтії, чорноморському регіоні та поблизу кордону з Україною.

Серед важкого озброєння нової бригади будуть, зокрема, 155-мм гаубиці Archer зі шведської армії. Її підтримуватимуть повітряні та ракетні сили альянсу, зокрема винищувачі Eurofighter та F-35 Королівських Повітряних сил Великої Британії. У разі потреби, за планом, авіапідтримку також надаватимуть ударні вертольоти Apache британської армії, розгортання яких відпрацювали навесні 2025 року.

Перші навчання бригади вже розпочалися — різні частини бригади НАТО проводять заняття на полігоні Ровайярві у Фінляндії. Країни-учасниці також відпрацьовують перекидання всіх частин бригади до Фінляндії, щоб це можна було зробити оперативно в реальних умовах.