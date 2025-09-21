Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Фінляндія виділяє додаткові 3 млрд євро на оборону через загрозу з боку РФ

Міноборони пропонувало до 2036 року виділити 3,98 млрд євро на закупівлю техніки для сухопутних військ та 2 млрд – на боєприпаси. 

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен
Фото: EPA/UPG

Міноборони Фінляндії отримає додаткове фінансування у розмірі 3 млрд євро через загрозу посилення загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Yle.

Попри початкові заперечення Мінфіну Фінляндії, аргументи міністра оборони Антті Гяккінена переконали уряд.

У своїй відповіді на зауваження Мінфіну Гяккінен наголосив, що запропоновані скорочення могли б поставити під загрозу національну безпеку, адже затримали б реалізацію ключових проєктів і розвиток можливостей сухопутної оборони у 2030-х роках.

Гяккінен обґрунтував необхідність швидкого збільшення оборонних витрат загрозою, що походить від Росії. 

За його словами, Фінляндія має бути готовою до того, що після закінчення війни в Україні Росія може перекинути війська до кордонів Фінляндії.

За початковим планом, Міноборони пропонувало у 2026–2036 роках виділити 3,98 млрд євро на закупівлю техніки для сухопутних військ та 2 млрд – на боєприпаси. 

Міністерство фінансів під керівництвом Ріїкки Пурра намагалося скоротити ці витрати на 3 млрд євро, але зрештою було змушене відмовитися від цього кроку.

Фінляндія зобов'язалася довести оборонні витрати до 3% ВВП до 2029 року та до 5% до 2035 року відповідно до цілей НАТО. 

Востаннє Фінляндія виділяла додаткове фінансування на оборону перед Зимовою війною (1939-1940 рр.), коли оборонний бюджет сягав приблизно 3,8% ВВП.
