Їхній результат має визначити, хто очолить країну після рішення прем'єр-міністра Сіґеру Ісіби піти у відставку.

Сьогодні розпочалися перегони за лідерство у керівній Ліберально-демократичної партії Японії. Їхній результат має визначити, хто очолить країну після рішення прем'єр-міністра Сіґеру Ісіби піти у відставку.

Про це повідомляє Bloomberg.

П'ять кандидатів зустрінуться на виборах президента політичної сили 4 жовтня. Кандидатуру нового прем’єр-міністра має підтримати парламент.

Голосування відбудеться у "повномасштабному" форматі, при цьому 295 депутатів парламенту партії подадуть по одному бюлетеню, а ще 295 голосів розділять серед ширшої бази членів партії, яка, згідно з останніми даними ЛДП, становить 916 тисяч осіб.

Як показують результати місцевих опитувань, сред претендентів фаворитами є прихильниця економічних стимулів, досвідчена консерваторка Санае Такаїті (ексміністерка внутрішніх справ) та молодий реформатор Сіндзіро Коїдзумі (колишній міністр охорони навколишнього середовища).

Новий лідер матиме завдання зробити ребрендинг партії, щоб зупинити перетік прихильників до популістських партій-конкурентів. Це позбавило ЛДП більшості в обох палатах парламенту на нещодавніх виборах.

Серед інших викликів прем’єра – постійна інфляція, дедалі напруженіша регіональна безпекова ситуація та відносини з президентом США Дональдом Трампом.