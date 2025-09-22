Розпочалися перегони за лідерство у керівній Ліберально-демократичної партії Японії

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаСвіт

Розпочалися перегони за лідерство у керівній Ліберально-демократичної партії Японії

Їхній результат має визначити, хто очолить країну після рішення прем'єр-міністра Сіґеру Ісіби піти у відставку.

Розпочалися перегони за лідерство у керівній Ліберально-демократичної партії Японії
Санае Такаїті
Фото: EPA/UPG

Сьогодні розпочалися перегони за лідерство у керівній Ліберально-демократичної партії Японії. Їхній результат має визначити, хто очолить країну після рішення прем'єр-міністра Сіґеру Ісіби піти у відставку.

Про це повідомляє Bloomberg.

П'ять кандидатів зустрінуться на виборах президента політичної сили 4 жовтня. Кандидатуру нового прем’єр-міністра має підтримати парламент. 

Голосування відбудеться у "повномасштабному" форматі, при цьому 295 депутатів парламенту партії подадуть по одному бюлетеню, а ще 295 голосів розділять серед ширшої бази членів партії, яка, згідно з останніми даними ЛДП, становить 916 тисяч осіб.

Як показують результати місцевих опитувань, сред претендентів фаворитами є прихильниця економічних стимулів, досвідчена консерваторка Санае Такаїті (ексміністерка внутрішніх справ) та молодий реформатор Сіндзіро Коїдзумі (колишній міністр охорони навколишнього середовища).

Новий лідер матиме завдання зробити ребрендинг партії, щоб зупинити перетік прихильників до популістських партій-конкурентів. Це позбавило ЛДП більшості в обох палатах парламенту на нещодавніх виборах.

Серед інших викликів прем’єра – постійна інфляція, дедалі напруженіша регіональна безпекова ситуація та відносини з президентом США Дональдом Трампом.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies