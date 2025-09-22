Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

Країни-сусіди України, окрім Угорщини та Словаччини, у п'ятницю проведуть нараду щодо "стіни дронів"

Україна також долучиться до цього обговорення.

Країни-сусіди України, окрім Угорщини та Словаччини, у п'ятницю проведуть нараду щодо "стіни дронів"
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс 26 вересня проведе нараду щодо створення "стіни дронів", яка має захищати країни східного флангу ЄС від російських атак. 

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає "Радіо Свобода".

За його словами, до обговорення приєднаються всі держави-сусіди України, окрім Угорщини та Словаччини. 

"Хто візьме участь, окрім єврокомісара Кубілюса та Єврокомісії, це сім країн-членів, що знаходяться на передовій. Отже: Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія", – зазначив Реньє.

Він додав, що Україна також долучиться до цього обговорення, яке відбудеться в онлайн-форматі. Окрім того, не виключено, що на майбутніх нарадах долучаться й інші країни.

"Потрібно встановити «стіну з дронів», враховуючи нещодавні атаки чи вторгнення в Румунію та Польщу", – пояснив  Реньє.

  • Як повідомлялося, Україна буде частиною проєкту від Європейського Союзу "стіна дронів", який Брюссель ініціює після втручання російських дронів у повітряний простір Польщі 
  • Видання The Financial Times нещодавно писало, що ЄС "поспішає витратити мільярди євро" на створення "стіни ронів" з використанням технологій, які пройшли бойові випробування в Україні.

 
