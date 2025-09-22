Країни-сусіди України, окрім Угорщини та Словаччини, у п'ятницю проведуть нараду щодо "стіни дронів"

Україна також долучиться до цього обговорення.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс 26 вересня проведе нараду щодо створення "стіни дронів", яка має захищати країни східного флангу ЄС від російських атак.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає "Радіо Свобода".

За його словами, до обговорення приєднаються всі держави-сусіди України, окрім Угорщини та Словаччини.

"Хто візьме участь, окрім єврокомісара Кубілюса та Єврокомісії, це сім країн-членів, що знаходяться на передовій. Отже: Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія", – зазначив Реньє.

Він додав, що Україна також долучиться до цього обговорення, яке відбудеться в онлайн-форматі. Окрім того, не виключено, що на майбутніх нарадах долучаться й інші країни.

"Потрібно встановити «стіну з дронів», враховуючи нещодавні атаки чи вторгнення в Румунію та Польщу", – пояснив Реньє.