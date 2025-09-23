​ЄС виступає проти повернення Росії до Ради Міжнародної організації цивільної авіації

РФ виключили звідти у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Євросоюз різко розкритикував спробу Росії знову здобути місце в Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), з якої агресорку виключили у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише Politico.

Тоді вирішальними стали незаконне привласнення сотень орендованих літаків і встановлена відповідальність Москви за збиття рейсу MH17.

У Брюсселі заявили, що держава, яка систематично порушує міжнародне право і ставить під загрозу безпеку авіапасажирів, не може входити до керівного органу ІКАО.

«Це несумісно з довірою до організації», — наголосив депутат Європарламенту Даріуш Йонський.

23 вересня у Монреалі відкривається асамблея ІКАО, де обиратимуть 36 держав до Ради. Москва намагається повернути собі місце в «першому ешелоні» країн, важливих для світових авіаперевезень, що має для Кремля не лише бізнесове, а й символічне значення.

Аналітики пояснюють, що Кремль прагне «змити ганьбу» виключення і створити дипломатичне враження, ніби світ готовий миритися з агресією проти України. ЄС закликає всі держави-члени ІКАО надіслати Москві чіткий сигнал: порушення міжнародних правил і небезпека для цивільної авіації не можуть винагороджуватися місцем у керівному органі авіаорганізації ООН.