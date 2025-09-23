Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
​ЄС виступає проти повернення Росії до Ради Міжнародної організації цивільної авіації

РФ виключили звідти у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

​ЄС виступає проти повернення Росії до Ради Міжнародної організації цивільної авіації
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)
Євросоюз різко розкритикував спробу Росії знову здобути місце в Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), з якої агресорку виключили у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише Politico

Тоді вирішальними стали незаконне привласнення сотень орендованих літаків і встановлена відповідальність Москви за збиття рейсу MH17.

У Брюсселі заявили, що держава, яка систематично порушує міжнародне право і ставить під загрозу безпеку авіапасажирів, не може входити до керівного органу ІКАО.

«Це несумісно з довірою до організації», — наголосив депутат Європарламенту Даріуш Йонський.

23 вересня у Монреалі відкривається асамблея ІКАО, де обиратимуть 36 держав до Ради. Москва намагається повернути собі місце в «першому ешелоні» країн, важливих для світових авіаперевезень, що має для Кремля не лише бізнесове, а й символічне значення.

Аналітики пояснюють, що Кремль прагне «змити ганьбу» виключення і створити дипломатичне враження, ніби світ готовий миритися з агресією проти України. ЄС закликає всі держави-члени ІКАО надіслати Москві чіткий сигнал: порушення міжнародних правил і небезпека для цивільної авіації не можуть винагороджуватися місцем у керівному органі авіаорганізації ООН.
