У Молдові екзитполу на парламентських виборах не проводитимуть

Востаннє екзитполи у країні проводили у другому турі президентських виборів 2020 року.

У Молдові у день парламентських виборів 28 вересня не проводитимуть екзитполу ‒ опитування громадської думки на виході з виборчих дільниць.

Рішення ухвалила Центральна виборча комісія країни на засіданні 23 вересня, повідомляє newsmaker.md.

Як повідомили у пресслужбі ЦВК, на засіданні комісія відхилила запит компанії Date inteligente щодо надання дозволу провести екзитпол у день виборів.

За інформацією ipn.md, заступник голови ЦВК Павло Постіка пояснив відмову комісії “обґрунтованими підозрами” з приводу джерел фінансування компанії, що подала запит, а також з приводу “мотивації” керівництва Date inteligente реалізувати такий складний проєкт як екзитпол.

Зазначимо, востаннє екзитполи у Молдові проводили у другому турі президентських виборів 2020 року. Тоді громадська організація Spero та компанія Intellect Group організували опитування на 100 виборчих дільницях у різних регіонах Молдови.

Після цього довгий час ніхто не подавав до ЦВК запиту на проведення екзитполу на виборах.