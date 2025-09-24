Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Молдові екзитполу на парламентських виборах не проводитимуть

Востаннє екзитполи у країні проводили у другому турі президентських виборів 2020 року.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Молдові у день парламентських виборів 28 вересня не проводитимуть екзитполу ‒ опитування громадської думки на виході з виборчих дільниць. 

Рішення ухвалила Центральна виборча комісія країни на засіданні 23 вересня, повідомляє newsmaker.md.

Як повідомили у пресслужбі ЦВК, на засіданні комісія відхилила запит компанії Date inteligente щодо надання дозволу провести екзитпол у день виборів.

За інформацією ipn.md, заступник голови ЦВК Павло Постіка пояснив відмову комісії “обґрунтованими підозрами” з приводу джерел фінансування компанії, що подала запит, а також з приводу “мотивації” керівництва Date inteligente реалізувати такий складний проєкт як екзитпол.

Зазначимо, востаннє екзитполи у Молдові проводили у другому турі президентських виборів 2020 року. Тоді громадська організація Spero та компанія Intellect Group організували опитування на 100 виборчих дільницях у різних регіонах Молдови. 

Після цього довгий час ніхто не подавав до ЦВК запиту на проведення екзитполу на виборах.

  • У Молдові унаслідок обшуків затримали 74 особи, яких підозрюють у проходженні підготовки для організації масових заворушень на парламентських виборах.
  • Президентка Молдови Мая Санду стверджує, що Росія витрачає сотні мільйонів євро для підкупу виборців. У випадку, якщо Москва отримає контроль над Молдовою, ситуація буде небезпечною не лише для самої держави, але й для цілого регіону. Так, Молдова може стати плацдармом для вторгнення РФ на Одеську область України.
