Reuters: китайські експерти з дронів працювали з підсанкційним російським виробником озброєнь

Візити тривали з другого кварталу минулого року — понад півдесятка поїздок у 2024–2025 роках; китайські фахівці брали участь у збірці, випробуваннях і техпідтримці дронів.

Китайські експерти з безпілотників літали до Росії для проведення технічної розробки військових безпілотників на державному заводі-виробнику зброї, який перебуває під західними санкціями.

Як пише Reuters, про це повідомляють два європейські чиновники з безпеки та документи, з якими ознайомилося агентство.

Китайські фахівці відвідували завод-виробник озброєнь ІЕМЗ "Купол" понад півтора десятка разів з другого кварталу минулого року. Співрозмовники агентства розповіли, що за цей час "Купол" також отримував поставки китайських ударних та розвідувальних дронів через російського посередника.

У вересні минулого року видання документувало, що "Купол" розробив новий дрон Garpiya-3 у Китаї за допомогою місцевих фахівців.

Тепер ця співпраця свідчить про поглиблення відносин між "Куполом" та китайськими компаніями у розробці дронів, які виявилися критично важливими для російської війни в Україні.

МЗС Китаю заявило, що не знало про цю співпрацю. Там кажуть, що Пекін "завжди займав об’єктивну й справедливу позицію щодо кризи в Україні" і начебто ніколи не постачав жодній зі сторін смертоносної зброї та суворо контролює товари подвійного призначення, включно з експортом дронів.

Документи, включно з комерційними рахунками та банківськими виписками, показали, що "Купол" торік отримав понад десяток одноразових ударних дронів, вироблених китайським виробником "Sichuan AEE".

Дрони постачала російська компанія з закупівель оборонної продукції ТСК "Вектор", яка перебуває під санкціями США та ЄС.

Двоє європейських посадовців сказали, що поставки невеликої кількості китайських ударних дронів та присутність китайських експертів можуть свідчити про інтерес "Купола" до розширення виробництва нових моделей безпілотників.

Reuters не вдалося незалежно підтвердити причину поставок дронів, ані точну природу робіт, виконаних китайськими експертами.

Однак у листуванні "Вектора" і "Купола" йдеться, що в другому кварталі 2024 року компанія-закупівельник виставила виробнику озброєнь рахунок за більш ніж півдесятка дронів, вироблених китайською компанією.

А у корпоративному документі "Sichuan AEE", з яким ознайомилося видання,підтверджується доставка одноразових ударних дронів A140 та A900. Також у ньому перераховано понад півдесятка інших дронів – A60, A100 та A200 – запланованих до постачання.

Звіти "Купола", які бачив Reuters, описують льотні випробування дронів A60, A100 та A200 на військовому полігоні в Чебаркулі Челябінської області в останньому кварталі 2024 року.

У документі "Купола" йдеться, що група китайських експертів під виглядом працівників "Вектора" відвідала виробничі потужності заводу в Іжевську для зборки дронів і навчання персоналу їх використанню. Потім експерти відвідали Чебаркул. Квитки на авіарейси, які бачив Reuters, показували, що китайські експерти мали вилетіти з Челябінська наступного дня після випробувань.

Надалі китайська компанія виставила ТСК "Вектор" рахунок більш ніж на 5 мільйонів юанів (приблизно 700 000 доларів) за кілька A200, оснащених обладнанням проти глушіння, а також за інші товари у другому кварталі 2025 року.

У ще одному звʼязку "Купола" з китайським виробником дронів є звіт з льотних випробувань, затверджений російським виробником озброєнь та ТСК "Вектор", який у третьому кварталі минулого року оцінив характеристики дрона HW52V, виготовленого китайською фірмою Hunan Haotianyi. Це – дрон із вертикальним зльотом і посадкою, який може використовуватися у військових цілях для розвідки, спостереження та розвідки, а також як ударний.

Окремий документ "Купола" з третього кварталу минулого року описував візит китайських громадян, включно з інженерами та технічним персоналом, до його потужностей, яких знову представляли як працівників ТСК.

Метою візиту цих експертів було адаптувати новий китайський бортовий комп’ютер керування польотом та новий двигун для "Garpiya". Кілька інших листів між "Вектором" і "Куполом" описували понад півдесятка тижневих візитів китайських і російських фахівців у 2024 та 2025 роках. У листах зазначалося, що групи проводитимуть роботу над бортовим комп’ютером керування польотом.

Остаточний лист, у якому описано візит китайських експертів з тієї самої групи в третьому кварталі 2025 року, говорив, що вони також проводитимуть роботу над новим дроном, позначеним як GA-21. Європейські посадовці оцінюють, що GA-21 – це варіант іранського Shahed-107, який може використовуватися для спостереження або як ударний дрон.