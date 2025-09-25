Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
В Естонії суд засудив чоловіка до п’яти років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії

Ігор Лобін отримував мінімальну нагороду і “був класичним ідеологічним агентом”.

В Естонії суд засудив чоловіка до п'яти років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії
Річка Нарва
Фото: ERR

Мешканця естонської Нарви визнали винним у шпигунстві на користь Росії і засудили до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на представників естонських суду та прокуратури.

За версією слідства, Ігор Лобін з 2017 року передавав російській ФСБ дані про: 

  • організацію оборони Естонії
  • її внутрішню безпеку
  • діяльність силових структур
  • навчання Сил оборони Естонії і її добровольчих дружин
  • перехід шкіл на освіту естонською мовою.

Заступник директора Поліції безпеки Естонії Тааві Наріц зазначив, що Лобін був технічним інспектором, який не мав доступу до конфіденційної інформації, але регулярно їздив до Росії. Чоловік з окремого телефона переписувався з куратором, контакт якого був підписаний як продавець рибальських снастей. 

Правоохоронець додав, що Лобін отримував мінімальну нагороду і “був класичним ідеологічним агентом”.
