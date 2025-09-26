Reuters: Румунія хоча співпрацювати з Україною у виробництві дронів

Румунія хоче співпрацювати з Україною у створенні безпілотників в рамках нового механізму фінансування оборони ЄС, але країні потрібно щонайменше сім років, перш ніж вона матиме багаторівневу систему ППО, пише Reuters з посиланням на джерела.

"Нам потрібно більше засобів ППО, їх немає ні в кого. До того часу оборона буде несиметричною, будуть величезні витрати на протиповітряну оборону, які можна покрити лише на рівні НАТО", – зазначило джерело.

Румунія отримає 16,6 мільярда євро у рамках програми SAFE, яка, за словами прем'єр-міністра Іліє Болояна, забезпечить військові закупівлі на суму близько 1% від обсягу виробництва щорічно протягом п'яти років.

Країна-член ЄС і НАТО має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю 650 км і за останні два роки, відколи Росія почала атакувати українські порти, Румунія більше 20 разів стикалася з порушенням свого повітряного простору дронами та падінням їх уламків на своїй території.

Джерело повідомило, що Румунія вела переговори з Україною, чия технологія безпілотників була "широко випробувана в бою", про виробництво дронів у рамках проєкту, який фінансуватиметься за рахунок ініціативи ЄС із переозброєння SAFE.

Румунська протиповітряна оборона наразі включає винищувачі F-16, системи Patriot, ракетні установки HIMARS компанії Lockheed Martin, південнокорейські ракети класу "земля-повітря" малої дальності Chiron та німецькі зенітні установки Gepard.

За словами джерела, Chiron та Gepard були найекономічнішим варіантом оборони Румунії від безпілотників на даний момент. Зенітні установки Gepard розміщуються поблизу населених пунктів поблизу українського кордону, але вартість покриття всього кордону та їхнього утримання буде непомірно високою.