Стубб: "Східний вартовий" розгорнуть у Румунії та Польщі для захисту від дронів

Європа може багато навчитися в України щодо захисту від дронів.

Винищувачі ВПС Іспанії Eurofighter під час місії НАТО з контролю за повітряним простором Балтійського моря поблизу Шяуляя, Литва

Нову військову місію НАТО "Східний вартовий" розгорнуть в Румунії та Польщі для посилення оборони східного флангу Європи від потенційних атак російських безпілотників.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, пише "Суспільне".

Стубб зазначив, що місія "Східний вартовий" спрямована на зміцнення оборони південно-східного флангу НАТО та розпочнеться у Румунії та Польщі. А також додав, що Європа може багато чого перейняти в України щодо захисту від дронів.

Операція "Східний вартовий"