Стубб: "Східний вартовий" розгорнуть у Румунії та Польщі для захисту від дронів

Європа може багато навчитися в України щодо захисту від дронів.

Стубб: "Східний вартовий" розгорнуть у Румунії та Польщі для захисту від дронів
Винищувачі ВПС Іспанії Eurofighter під час місії НАТО з контролю за повітряним простором Балтійського моря поблизу Шяуляя, Литва
Фото: EPA/UPG

Нову військову місію НАТО "Східний вартовий" розгорнуть в Румунії та Польщі для посилення оборони східного флангу Європи від потенційних атак російських безпілотників.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, пише "Суспільне".

Стубб зазначив, що місія "Східний вартовий" спрямована на зміцнення оборони південно-східного флангу НАТО та розпочнеться у Румунії та Польщі. А також додав, що Європа може багато чого  перейняти в України щодо захисту від дронів.

Операція "Східний вартовий"

  • Після того як велика кількість російських дронів увійшла до повітряного простору Польщі, НАТО розгорнуло додаткові винищувачі на її східному фланзі.
  • Данія зобов'язалася надати два винищувачі F-16, Франція – три винищувачі Rafal, а Німеччина – чотири літаки Eurofighter. Проводити операцію буде Командування операцій союзників НАТО (ACO). 
  • ACO співпрацюватиме з Об'єднаним командуванням з питань трансформації НАТО "для швидкого експериментування та впровадження нових технологій у масштабах усього альянсу, таких як датчики боротьби з дронами та зброя для виявлення, відстеження та знищення дронів".
﻿
