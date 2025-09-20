У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Із Литви не пустили у Білорусь контейнери із підсанкційним наповнювачем для котячих туалетів
Із Литви не пустили у Білорусь контейнери із підсанкційним наповнювачем для котячих туалетів

Відповідальним особам загрожує штраф до 6000 євро та конфіскація товарів.

Із Литви не пустили у Білорусь контейнери із підсанкційним наповнювачем для котячих туалетів
Підсанкційний товар
Фото: Литовська митниця

Співробітники Клайпедської митниці Литви затримали два морські контейнери з понад 50 тоннами наповнювача для котячих туалетів. З'ясувалося, що такий вантаж є підсанкційним, і його пропускати у Білорусь заборонено. 

Про це пише Delfi.

Зазначається, що у Клайпедський порт вантаж прибув із німецького Гамбурга. Його мали везти до Білорусі. Вантаж переслала китайська компанія. 

Представник компанії подав дві транзитні декларації, в яких зазначено, що в контейнерах наповнювач для котячих туалетів. Під час фізичної перевірки митники припустили, що вантаж позначений неправильним кодом, який не відповідає класифікації товару. 

За вірним кодом наповнювач потрапляє до групи товарів, які перебувають під санкціями. Тому його не можна везти до Білорусі. 

За порушення міжнародних санкцій порушникам загрожує штраф до 6000 євро та конфіскація товарів.

  • У серпні митна служба Литви повідомила про розкриття схеми обходу міжнародних санкцій проти Росії - обладнання для очищення води отримували російські підприємства нафтової промисловості.
