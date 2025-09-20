Із Литви не пустили у Білорусь контейнери із підсанкційним наповнювачем для котячих туалетів

Співробітники Клайпедської митниці Литви затримали два морські контейнери з понад 50 тоннами наповнювача для котячих туалетів. З'ясувалося, що такий вантаж є підсанкційним, і його пропускати у Білорусь заборонено.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що у Клайпедський порт вантаж прибув із німецького Гамбурга. Його мали везти до Білорусі. Вантаж переслала китайська компанія.

Представник компанії подав дві транзитні декларації, в яких зазначено, що в контейнерах наповнювач для котячих туалетів. Під час фізичної перевірки митники припустили, що вантаж позначений неправильним кодом, який не відповідає класифікації товару.

За вірним кодом наповнювач потрапляє до групи товарів, які перебувають під санкціями. Тому його не можна везти до Білорусі.

За порушення міжнародних санкцій порушникам загрожує штраф до 6000 євро та конфіскація товарів.