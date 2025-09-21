У Гвінеї триває референдум щодо суперечливої ​​нової конституції

Зміни продовжать президентський термін з п'яти до семи років та ускладнять політичним партіям участь у виборах.

Сьогодні у Гвінеї відкрилися виборчі дільниці для референдуму щодо змін у Конституції, які можуть дозволити військовому лідеру західноафриканської країни балотуватися на посаду президента.

Про це повідомляє DW.

Генерал Мамаді Думбуя захопив владу після державного перевороту в 2021 році в африканській країні та пообіцяв повернути країну до цивільного правління до кінця минулого року.

Хоча проєкт конституції прокладе шлях до проведення виборів, він є суперечливим, оскільки також дозволить військовослужбовцям балотуватися на посади, продовжить президентський термін з п'яти до семи років та ускладнить політичним партіям участь у виборах.

Прихильники референдуму “провели низку мітингів, читань Корану та концертів, а також обклеїли Конакрі (столиці) плакатами”. На тлі репресій проти опозиції кампанія його противників була майже відсутня, вони здебільшого зосередилися на соціальних мережах.

Виборча комісія заявила, що результати будуть відомі найраніше у вівторок ввечері.

Опозиція бойкотує голосування

Очікується, що референдум відбудеться. Два головні лідери опозиції – Селлу Далейн Діалло та повалений колишній президент Альфа Конде, закликали до бойкоту голосування. Їхнім партіям тимчасово заборонили діяльність.

Рафіу Соу, президент опозиційної “Партії оновлення та прогресу”, заявив, що понад половина населення Гвінеї не вміє читати та писати, тому може отримати інформацію про нову конституцію лише від табору прихильників.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликало “військове керівництво забезпечити мирний та прозорий конституційний референдум у неділю”.