Велика Британія розглядає план скасування візових зборів для провідних світових фахівців

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вивчає пропозиції щодо скасування деяких візових зборів для “провідних світових талантів”.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Робоча група британського прем'єр-міністра працює над ідеями, щоб прибавити до Лондона найкращих світових вчених, науковців та цифрових експертів, прагнучи стимулювати економічне зростання.

Одним із варіантів, що розглядається, є скасування візових зборів для висококваліфікованих фахівців. “Йдеться про тих людей, які навчалися у п'яти найкращих університетах світу або вигравали престижні нагороди”, – сказав один з чиновників.

За його словами, розглядається “ідея скорочення витрат до нуля”.

Ці реформи обговорювалися на Даунінг стріт та Міністерстві фінансів ще до того, як адміністрація президента США Дональда Трампа минулого тижня оголосила, що збільшить до 100 тисяч доларів плату за подання заявки на візу H-1B. Цю візу активно використовують американські технологічні групи.

Урядовці заявили, що ідея скорочення вартості віз ще активно не обговорюється в Міністерстві внутрішніх справ, яке має повноваження скоротити чисту міграцію, але шляхи отримання імміграційних віз постійно переглядаються.

Подання заявки на глобальну візу для талантів у Великій Британії, запроваджену у 2020 році, коштує 766 фунтів стерлінгів, при цьому партнери та діти заявників сплачують таку ж плату. Зазвичай з кожної особи, яка подає заявку, стягується щорічний додатковий збір за охорону здоров'я у розмірі 1035 фунтів стерлінгів.

Цей тип візи не прив’язаний до роботодавця і пропонує пришвидшений шлях до отримання права на постійне проживання у Великій Британії. Віза призначена для видатних діячів у галузі науки, техніки, гуманітарних наук, медицини, цифрових технологій або мистецтва та культури. За рік, що закінчився у червні 2023 року, кількість виданих глобальних віз для талантів зросла на 76%, сягнувши 3901.