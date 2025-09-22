Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Китай оголосив евакуацію 400 тисяч людей через тайфун

Супертайфун "Рагаса" вже накрив північ Філіпін.

Китай оголосив евакуацію 400 тисяч людей через тайфун
Фото: EPA/UPG

В Китаї оголосили евакуацію 400 тисяч людей через тайфун "Рагаса", який вже накрив північ Філіппін. 

Про це повідомляє агентство France 24.

Влада китайського міста Шеньчжень почала готуватися до евакуації 400 000 людей, оскільки супертайфун "Рагаса", який накрив північ Філіпін, рухається півдня Китаю. Планується евакуація населення із прибережних та низинних районів.

У кількох інших містах провінції Гуандун оголосили про скасування занять у школах і на роботі, а також про припинення роботи громадського транспорту через тайфун.

Гонконзька авіакомпанія Cathay Pacific очікує, що буде скасовано понад 500 рейсів, оскільки тайфун "Рагаса" загрожує фінансовому центру. 

Речниця авіакомпанії повідомила, що пасажирські рейси до та з міжнародного аеропорту Гонконгу будуть призупинені з 18:00 вівторка і "відновляться вдень у четвер".

На Філіппінах через тайфун евакуйовано понад 10 000 мешканців, школи та урядові установи у Манілі та ще у 29 провінціях були закриті в понеділок.
