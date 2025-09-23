Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Норвегії заявили, що Росія тричі порушила повітряний простір країни цього року

Влада країни серйозно ставиться до них. 

У Норвегії заявили, що Росія тричі порушила повітряний простір країни цього року
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Фото: EPA/UPG

У Норвегії кажуть, що Росія тричі порушила повітряний простір країни у 2025 році.

Про це пише "Радіо свобода". 

Як зауважив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, незрозуміло, чи були ці порушення навмисними, чи результатом навігаційних помилок.

Інциденти, які сталися навесні і влітку й тривали від однієї до чотирьох хвилин, були першими такими порушеннями з боку Росії за понад десять років.

За словами Стьоре, незалежно від причини, "це неприйнятно". Він додав, що інциденти в Норвегії були меншими за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі й Румунії, проте влада країни серйозно ставиться до них.

За останні два тижні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

У першому випадку йшлося про безпілотники: близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі.

13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України. 

19 вересня влада Естонії заявила про порушення повітряного простору країни російськими винищувачами. Російська влада звинувачення відкидає.
