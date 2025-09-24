В Росії ексчиновника Росмайна, який утік із суду, знайшли мертвим у туалеті консульства Вірменії

У туалеті консульства Вірменії в Санкт-Петербурзі знайдено тіло 43-річного Бориса Авакяна, ексчиновника Росмайна, який напередодні втік з будівлі Кронштадтського суду. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Авакян - громадянин Вірменії, тому він попросив притулку в консульстві. Його звинувачували в серії епізодів несплати митних платежів.

Зазначається, що під час перерви на судовому засіданні в Кронштадті Авакян відпросився у конвою "покурити", вийшов з будівлі суду і втік, сховавшись у Генконсульстві республіки Вірменія. Пізніше його тіло знайшли в туалеті. За даними росЗМІ, він вчинив самогубство. Біля нього знайшли закривавлений ніж.

Російські слідчі зможуть оглянути тіло лише після дозволу вірменських дипломатів.

Авакян керував найбільшим митним брокером порту "Санкт-Петербург", а з 2010 року був чиновником Росреєстру та Росмайна в області. Справу проти нього порушили у 2016 році, у цій справі обвинуваченими проходять ще 18 фігурантів. Сума несплати – 4,2 мільярди рублів.

У серпні 2025 року Авакян уклав контракт із Міноборони Росії. Тому судове провадження щодо нього було припинено. Однак, 23 вересня справу знову відновили на тій підставі, що Авакян нібито розірвав контракт із Міноборони. І до Кронштадського райсуду його доставив конвой військової поліції.