В Росії ексчиновника Росмайна, який утік із суду, знайшли мертвим у туалеті консульства Вірменії

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаСвіт

В Росії ексчиновника Росмайна, який утік із суду, знайшли мертвим у туалеті консульства Вірменії

У серпні 2025 року Авакян уклав контракт із Міноборони РФ, а вчора - нібито розірвав. 

В Росії ексчиновника Росмайна, який утік із суду, знайшли мертвим у туалеті консульства Вірменії
Борис Авакян
Фото: artsakh.news

У туалеті консульства Вірменії в Санкт-Петербурзі знайдено тіло 43-річного Бориса Авакяна, ексчиновника Росмайна, який напередодні втік з будівлі Кронштадтського суду.  Про це повідомляють російські ЗМІ.

Авакян - громадянин Вірменії, тому він попросив притулку в консульстві. Його звинувачували в серії епізодів несплати митних платежів. 

Зазначається, що під час перерви на судовому засіданні в Кронштадті Авакян відпросився у конвою "покурити", вийшов з будівлі суду і втік, сховавшись у Генконсульстві республіки Вірменія. Пізніше його тіло знайшли в туалеті. За даними росЗМІ, він вчинив самогубство. Біля нього знайшли закривавлений ніж.

Російські слідчі зможуть оглянути тіло лише після дозволу вірменських дипломатів. 

Авакян керував найбільшим митним брокером порту "Санкт-Петербург", а з 2010 року був чиновником Росреєстру та Росмайна в області. Справу проти нього порушили у 2016 році, у цій справі обвинуваченими проходять ще 18 фігурантів. Сума несплати – 4,2 мільярди рублів.

У серпні 2025 року Авакян уклав контракт із Міноборони Росії. Тому судове провадження щодо нього було припинено. Однак, 23 вересня справу знову відновили на тій підставі, що Авакян нібито розірвав контракт із Міноборони. І до Кронштадського райсуду його доставив конвой військової поліції.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies