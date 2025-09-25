Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

Повернення шоу Джиммі Кіммела в етер побило рейтингові рекорди

Чверть станцій відмовилися транслювати програму.

Повернення шоу Джиммі Кіммела в етер побило рейтингові рекорди
Джиммі Кіммел
Фото: Newsweek

Перший випуск вечірнього шоу Джиммі Кіммела після тимчасового відсторонення від етеру через цензуру з боку адміністрації Дональда Трампа побив рекорди рейтингу, які трималися десятиліття.

Як пише BBC, близько 6 мільйонів 260 тисяч американців увімкнули програму у своїх мережах. При цьому практично кожна четверта станція, що транслює канал ABC, відмовилася демонструвати шоу - тож результат міг бути ще більш вражаючим.

Подібний глядацький інтерес не фіксувався щонайменше упродовж 10 років. Рейтинг втричі перевищив середній показник за історію існування програми і у п'ять разів - середні цифри попереднього сезону. 

У своєму монолозі Кіммел, голос якого зривався від емоцій, подякував усім, хто підтримав його та виступив за недопущення утисків свободи слова. Він підкреслив, що ніколи не мав наміру висміювати вбивство молодої людини, а бажання Дональда Трампа "залишити сотні людей без роботи та засобів для забезпечення родин через невміння сприймати жарти" охарактеризував як "небезпечне" та "антиамериканське". 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies