Повернення шоу Джиммі Кіммела в етер побило рейтингові рекорди

Перший випуск вечірнього шоу Джиммі Кіммела після тимчасового відсторонення від етеру через цензуру з боку адміністрації Дональда Трампа побив рекорди рейтингу, які трималися десятиліття.

Як пише BBC, близько 6 мільйонів 260 тисяч американців увімкнули програму у своїх мережах. При цьому практично кожна четверта станція, що транслює канал ABC, відмовилася демонструвати шоу - тож результат міг бути ще більш вражаючим.

Подібний глядацький інтерес не фіксувався щонайменше упродовж 10 років. Рейтинг втричі перевищив середній показник за історію існування програми і у п'ять разів - середні цифри попереднього сезону.

У своєму монолозі Кіммел, голос якого зривався від емоцій, подякував усім, хто підтримав його та виступив за недопущення утисків свободи слова. Він підкреслив, що ніколи не мав наміру висміювати вбивство молодої людини, а бажання Дональда Трампа "залишити сотні людей без роботи та засобів для забезпечення родин через невміння сприймати жарти" охарактеризував як "небезпечне" та "антиамериканське".