У Франції над військовою базою зафіксували дрони

Наприкінці минулих вихідних над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна зафіксували польоти неідентифікованих безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами представника французького Міноборони, над авіабазою, де працює центр тактичної підготовки операторів дронів, зафіксували не безпілотники, керовані військовими, а "невеликі апарати".

"Цей інцидент є винятковим", – запевнив посадовець.

Через це на базі посилили заходи безпеки, та подали заяву до місцевої жандармерії.

У Міноборони Франції зазначили, що наразі немає жодних підстав говорити про іноземне втручання, повʼязане з запуском безпілотників.

Минулого року військова база Мурмелон-ле-Гранд приймала частину українських військових, які проходили навчання на території Франції.