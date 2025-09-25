У Франції над військовою базою зафіксували дрони

Наприкінці минулих вихідних над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна зафіксували польоти неідентифікованих безпілотників.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
За словами представника французького Міноборони, над авіабазою, де працює центр тактичної підготовки операторів дронів, зафіксували не безпілотники, керовані військовими, а "невеликі апарати".
"Цей інцидент є винятковим", – запевнив посадовець.
Через це на базі посилили заходи безпеки, та подали заяву до місцевої жандармерії.
У Міноборони Франції зазначили, що наразі немає жодних підстав говорити про іноземне втручання, повʼязане з запуском безпілотників.
Минулого року військова база Мурмелон-ле-Гранд приймала частину українських військових, які проходили навчання на території Франції.
- Польоти у Вільнюському аеропорту тимчасово припинили через повідомлення про можливе виявлення безпілотника.
- Аеропорт Біллунд, другий за величиною аеропорт Данії, закрили на годину, а Ольборг, який використовується для комерційних та військових рейсів, був закритий на три години через вторгнення дронів пізно в середу, повідомила данська поліція.