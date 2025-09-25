Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
ГоловнаСвіт

Аеропорти на заході Данії відкрилися після другого за тиждень інциденту з дронами

Правоохоронці заявили, що дрони діяли за подібною схемою, як ті, що зупинили польоти в аеропорту Копенгагена на початку тижня.

Аеропорт Ольборг у Данії
Фото: Сайт аеропорту Ольборг

Аеропорти на заході Данії знову відкрилися сьогодні після закриття на кілька годин, коли неідентифіковані дрони влетіли в їхній повітряний простір протягом ночі, повідомляє Reuters.

Це стало другим подібним інцидентом безпеки в скандинавській країні цього тижня.

Аеропорт Біллунд, другий за величиною аеропорт Данії, закрили на годину, а Ольборг, який використовується для комерційних та військових рейсів, був закритий на три години через вторгнення дронів пізно в середу, повідомила данська поліція.

Дрони також були помічені поблизу аеропортів в Есб'єргу та Сондерборзі, а також авіабази Скридструп, де базуються деякі данські винищувачі F-16 та F-35. Усі п'ять розташовані на півострові Ютландія на заході Данії.

Національна поліція Данії заявила, що дрони діяли за подібною схемою, як ті, що зупинили польоти в аеропорту Копенгагена ввечері у понеділок та зранку у вівторок.

Правоохоронці назвали це найсерйознішою "атакою" на критичну інфраструктуру та пов'язали її з серією підозрюваних вторгнень російських дронів та інших збоїв у всій Європі.

Посол Росії в Данії Володимир Барбін заперечив будь-яку причетність своєї країни до інциденту в Копенгагені.
