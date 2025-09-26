Трамп наказав посилити застосування смертної кари у столиці США за особливо тяжкі злочини

У документі йдеться, що влада має домагатися найвищої міри покарання у всіх випадках, де для цього є правові підстави.

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, який зобов’язує Міністерство юстиції та федерального прокурора округу Колумбія (основною складовою якого є місто Вашингтон, столиця США), суворо дотримуватися законів про смертну кару.

У документі йдеться, що влада має «повною мірою застосовувати федеральне законодавство щодо смертної кари» та домагатися найвищої міри покарання у всіх випадках, де для цього є правові підстави.

Також прокурори мають у максимально можливій мірі добиватися федеральної юрисдикції у справах про злочини, за які передбачене смертне покарання.

Трамп наголосив, що відновлення федеральної смертної кари є пріоритетом його адміністрації з першого дня каденції, відповідно до указу від 20 січня 2025 року.

Президент пов’язав це рішення із боротьбою зі злочинністю у столиці США, де в серпні 2025 року було оголошено «надзвичайний стан через рівень злочинності».

За словами Трампа, суворе виконання законів про смертну кару стане складовою подальших зусиль з гарантування громадської безпеки.

Зазначимо, що в окрузі Колумбія (місто Вашингтон) смертна кара на рівні місцевого законодавства була скасована ще у 1981 році, і власних законів, що дозволяють її застосування, округ не має. Але федеральне право США передбачає смертну кару за низку особливо тяжких злочинів — і воно поширюється на всю територію країни, включно з округом Колумбія.