Reuters: США анулюють візу президента Колумбії через коментарі на пропалестинському зібранні

США заявили, що анулюють візу президента Колумбії Густаво Петро після його закликів до американських військових не підкорятися наказам Дональда Трампа на пропалестинській демонстрації у Нью-Йорку, пише Reuters.
"Ми анулюємо візу Густаво Петро через його безрозсудні та підбурювальні дії", – ідеться у повідомленні Держдепу у мережі X.
Густаво Петро, звертаючись до натовпу пропалестинських протестувальників біля штаб-квартири ООН на Мангеттені, закликав до створення глобальних збройних сил, пріоритетом яких було б звільнення палестинців, додавши: "Ці сили мають бути більшими, ніж сили Сполучених Штатів".
"Ось чому звідси, з Нью-Йорка, я прошу всіх солдатів армії Сполучених Штатів не направляти зброю на людей. Не слухайтеся наказів Трампа. Слухайтеся наказів людяності", – сказав Петро.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що Ізраїль категорично заперечує можливість створення палестинської держави.