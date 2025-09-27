Reuters: США анулюють візу президента Колумбії через коментарі на пропалестинському зібранні

Густаво Петро закликав до створення глобальних збройних сил, пріоритетом яких було б звільнення палестинців.

США заявили, що анулюють візу президента Колумбії Густаво Петро після його закликів до американських військових не підкорятися наказам Дональда Трампа на пропалестинській демонстрації у Нью-Йорку, пише Reuters.

"Ми анулюємо візу Густаво Петро через його безрозсудні та підбурювальні дії", – ідеться у повідомленні Держдепу у мережі X.

Густаво Петро, звертаючись до натовпу пропалестинських протестувальників біля штаб-квартири ООН на Мангеттені, закликав до створення глобальних збройних сил, пріоритетом яких було б звільнення палестинців, додавши: "Ці сили мають бути більшими, ніж сили Сполучених Штатів".

"Ось чому звідси, з Нью-Йорка, я прошу всіх солдатів армії Сполучених Штатів не направляти зброю на людей. Не слухайтеся наказів Трампа. Слухайтеся наказів людяності", – сказав Петро.