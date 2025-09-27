Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Німеччина хоче цього року укласти угоду з Сирією про депортацію осіб, яким відмовили в наданні притулку

Переговори вже мають скоро розпочатися.

Німеччина хоче цього року укласти угоду з Сирією про депортацію осіб, яким відмовили в наданні притулку
міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт
Фото: EPA/UPG

Німеччина хоче цього року укласти угоду з Сирією про депортацію осіб, яким відмовили в наданні притулку, повідомляє інформагентство DPA. 

“Ми хочемо досягти угоди з Сирією цього року”, – заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт. 

За його словами, спочатку планують депортувати злочинців, а потім тих, хто не має легального місця проживання.

Водночас Добріндт зазначив, що важливо розрізняти людей, які добре інтегрувалися і працюють, і тих, хто не має права на притулок і залежить від соціальних виплат.
