Німеччина хоче цього року укласти угоду з Сирією про депортацію осіб, яким відмовили в наданні притулку, повідомляє інформагентство DPA.

“Ми хочемо досягти угоди з Сирією цього року”, – заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт.

За його словами, спочатку планують депортувати злочинців, а потім тих, хто не має легального місця проживання.

Водночас Добріндт зазначив, що важливо розрізняти людей, які добре інтегрувалися і працюють, і тих, хто не має права на притулок і залежить від соціальних виплат.