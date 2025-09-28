Розвідка: міжнародні санкції скоротили вплив росії в Латинській Америці

Міжнародні санкції, запроваджені проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, суттєво обмежили її геополітичну присутність у Латинській Америці.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Ініціатива, відома як "Доктрина Примакова", що передбачала розширення співпраці з країнами регіону, нині втілюється переважно через символічні дипломатичні жести – обмін делегаціями, студентськими програмами та зустрічами на другорядному рівні.

Основними партнерами РФ залишаються Куба, Нікарагуа та Венесуела – держави з історичними зв’язками з СРСР.

Санкційна політика також призвела до різкого скорочення військово-технічного співробітництва. Росія традиційно постачала до регіону озброєння радянського зразка, однак війна в Україні суттєво виснажила її запаси.

За останні роки не зафіксовано жодних масштабних поставок. Натомість низка латиноамериканських країн розглядає можливість модернізації або повної заміни застарілих систем у співпраці зі США.

На тлі ослаблення російських позицій Іран і Китай активізували свою діяльність у регіоні. Іран нарощує обсяги постачання озброєння, тоді як Китай розширює науково-військову співпрацю, зміцнюючи стратегічні зв’язки з країнами Латинської Америки.