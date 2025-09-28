Розвідка: міжнародні санкції скоротили вплив росії в Латинській Америці

У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСвіт

Розвідка: міжнародні санкції скоротили вплив росії в Латинській Америці

Основними партнерами РФ залишаються Куба, Нікарагуа та Венесуела.

Розвідка: міжнародні санкції скоротили вплив росії в Латинській Америці
Фото: СЗРУ

Міжнародні санкції, запроваджені проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, суттєво обмежили її геополітичну присутність у Латинській Америці.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Ініціатива, відома як "Доктрина Примакова", що передбачала розширення співпраці з країнами регіону, нині втілюється переважно через символічні дипломатичні жести – обмін делегаціями, студентськими програмами та зустрічами на другорядному рівні. 

Основними партнерами РФ залишаються Куба, Нікарагуа та Венесуела – держави з історичними зв’язками з СРСР.

Санкційна політика також призвела до різкого скорочення військово-технічного співробітництва. Росія традиційно постачала до регіону озброєння радянського зразка, однак війна в Україні суттєво виснажила її запаси. 

За останні роки не зафіксовано жодних масштабних поставок. Натомість низка латиноамериканських країн розглядає можливість модернізації або повної заміни застарілих систем у співпраці зі США.

На тлі ослаблення російських позицій Іран і Китай активізували свою діяльність у регіоні. Іран нарощує обсяги постачання озброєння, тоді як Китай розширює науково-військову співпрацю, зміцнюючи стратегічні зв’язки з країнами Латинської Америки.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies