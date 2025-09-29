“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСвіт

​На виборах у Молдові майже половину голосів здобула проєвропейська партія Санду

На другому місці перебуває "Патріотичний виборчий блок" Ігоря Додона.

​На виборах у Молдові майже половину голосів здобула проєвропейська партія Санду
Фото: EPA/UPG

На парламентських виборах у Молдові перемагає проєвропейська партія "Право і справедливість" (PAS), яку заснувала чинна президентка країни Мая Санду. За неї віддали 49,91% голосів. На другому місці перебуває "Патріотичний блок", одним із лідерів якого є експрезидент Ігор Додон. Він підтримує зближення з Росією.

Як йдеться на сайті ЦВК та "Радіо Свобода", станом на 07:00 вже підраховано 99,30% протоколів. 

За попередніми даними, голоси розділилися так:

  • PAS – 49,91% голосів
  • "Патріотичний блок" – 24,33%
  • блок "АЛЬТЕРНАТИВА" – 8,01%
  • "Наша партія"– 6,23%
  • ПП "Демократія вдома" – 5,64%.

Віддали голоси понад 1,5 мільйона молдаван.

Ще потрібно підрахувати голоси впливової закордонної діаспори країни. Зазначається, що понад 240 тисяч людей вже проголосували за межами країни, і це є рекордним результатом.

Згідно з попередніми розрахунками Радіо Свобода, PAS могла отримати 54 місця у парламенті, що складається зі 101 депутата. Цього достатньо для забезпечення правлячої більшості. Результат "Патріотичного блоку" оцінюється в 27 місць, а три менші партії матимуть від шести до дев’яти місць кожна.

Доки не будуть підтверджені загальні результати, залишається невизначеним, чи PAS матиме абсолютну більшість, чи для правління знадобиться коаліційна партія.

Пізніше Майя Санду повинна буде кандидатуру прем’єр-міністра, зазвичай від провідної партії чи блоку, який потім зможе спробувати сформувати новий уряд.

  • Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки.  
