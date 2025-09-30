КНДР заявляє, що ніколи не відмовиться від ядерної зброї

Північнокорейський заступник міністра закордонних справ Кім Сон Гьон виступив у ООН зі зверненням щодо перспективи відмови КНДР від ядерної зброї.
Про це повідомляє DW.
“(Нав'язування) “денуклеаризації” КНДР рівнозначно вимозі відмовитися від суверенітету та права на існування та порушити конституцію”, - сказав чиновник.
Він наголосив, що КНДР “ніколи не відмовиться від суверенітету, права на існування та не порушить конституцію”.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав посилити ядерну програму країни "щит і меч" для захисту суверенітету і безпеки КНДР.
Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США за умови, що він зможе зберегти свій ядерний арсенал.
Північна Корея, яка провела своє перше ядерне випробування у 2006 році та перебуває під низкою санкцій ООН за свої заборонені програми зброї, ніколи публічно не розголошувала деталі свого об'єкта зі збагачення урану до вересня минулого року.
Вважається, що країна експлуатує кілька об'єктів зі збагачення урану, зокрема один на ядерному об'єкті в Йонбені, який Пхеньян нібито вивів з експлуатації після переговорів, хоча пізніше у 2021 році знову активував об'єкт.