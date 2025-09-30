КНДР заявляє, що ніколи не відмовиться від ядерної зброї

Північнокорейський заступник міністра закордонних справ Кім Сон Гьон виступив у ООН зі зверненням щодо перспективи відмови КНДР від ядерної зброї.

Про це повідомляє DW.

“(Нав'язування) “денуклеаризації” КНДР рівнозначно вимозі відмовитися від суверенітету та права на існування та порушити конституцію”, - сказав чиновник.

Він наголосив, що КНДР “ніколи не відмовиться від суверенітету, права на існування та не порушить конституцію”.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав посилити ядерну програму країни "щит і меч" для захисту суверенітету і безпеки КНДР.

Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США за умови, що він зможе зберегти свій ядерний арсенал.

Північна Корея, яка провела своє перше ядерне випробування у 2006 році та перебуває під низкою санкцій ООН за свої заборонені програми зброї, ніколи публічно не розголошувала деталі свого об'єкта зі збагачення урану до вересня минулого року.