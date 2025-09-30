Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСвіт

Суд у Кишиневі засудив соратницю Ілана Шора до понад 7 років в’язниці

Депутатку визнали винною у незаконному фінансуванні партії «Шор».

Суд у Кишиневі засудив соратницю Ілана Шора до понад 7 років в’язниці
Ілан Шор
Фото: EPA/UPG

У Молдові суд визнав депутатку Марину Таубер, пов’язану з олігархом-утікачем Іланом Шором, винною у справі про незаконне фінансування неконституційної партії «Шор», пише "Європейська правда" з посиланням на IPN.

Таубер засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Також їй заборонили протягом п’яти років обіймати державні посади та займатися бухгалтерською діяльністю у політичних партіях.

Депутатка дозволила фінансування партії «Шор» організованою злочинною групою та брала участь у фальсифікації фінансового звіту за перше півріччя 2022 року, аби приховати походження і витрати коштів.

Сама Таубер, яка з січня 2025 року перебуває за межами Молдови, заявила у соцмережах, що справа має «політичний характер» і «шита білими нитками».

Прокуратура наполягала на 13 роках ув’язнення та оголошенні депутатки в міжнародний розшук.

  • Раніше суд переніс оголошення вироку на 30 вересня. Тоді з’явилося припущення про можливий політичний мотив рішення, аби підлаштувати його під результати парламентських виборів.
  • Проти Таубер діють санкції ЄС, Канади і США.
