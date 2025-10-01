Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Поголили і намалювали свастику: у Польщі підлітки знущалися з українця

Вони виманили чоловіка на зустріч обманом.

Поголили і намалювали свастику: у Польщі підлітки знущалися з українця
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

У Польщі група підлітків вирішила познущалася з 23-річного українця. Одного з нападників затримали.

Про це повідомила поліція Вроцлава.

Як відомо, інцидент стався у вересні у Вроцлаві. Нападники створили в соціальних мережах фейковий профіль, видавши себе за 16-річну дівчину, яка "зацікавлена у зустрічі". Таким чином підозрювані виманили потерпілого на зустріч.

Коли чоловік прийшов, то на нього напала група підлітків. Вони побили його, поголили налисо голову і намалювали на обличчі нацистську свастику. Всі знущання вони записували на відео, щоб "принизити потерпілого".

Як наголошують польські правоохоронці, незалежно від оцінки поведінки потерпілого, ніхто не має права самостійно вершити правосуддя.

"Подібні дії є злочином і розглядатимуться з усією суворістю закону. Йдеться про побиття, а також про тривожні ідеологічні мотиви", – повідомили у поліції Вроцлава.

Поліція затримала підлітків, зараз встановлюється роль кожного з них у процесі знущання. Справою займається також сімейний суд.

Правоохоронці звернулися до батьків і молоді із закликом негайно звертатися в поліцію, якщо є підозри про сексуальні домагання неповнолітніх. Спроби "вершити правосуддя" самим можуть "призвести до трагічних наслідків".
