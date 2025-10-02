В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїль посилює облогу Гази, а ХАМАС розглядає мирний план Трампа

Лікарні повідомили, що в середу внаслідок ізраїльського вогню в місті Газа загинуло 45 людей. 

Ізраїль посилює облогу Гази, а ХАМАС розглядає мирний план Трампа
Місто Газа, 1 жовтня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ізраїльська армія “посилює облогу” навколо міста Газа, розширюючи військовий коридор через територію до узбережжя.

Про це повідомляє BBC.

Кац знову закликав сотні тисяч палестинців евакуюватися на південь, заявивши, що ті, хто залишився під час наступу проти ХАМАС, будуть “терористами та прихильниками терору”.

Лікарні повідомили, що в середу внаслідок ізраїльського вогню в місті Газа загинуло 45 людей. Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що був змушений призупинити операції у медичних закладах.

У той час як Ізраїль посилює наступ, ХАМАС зважує свою реакцію на новий план США щодо припинення війни. Вважається, що арабські та турецькі посередники наполягають прийняти його, але у ХАМАСі кажуть, що угруповання, ймовірно, відхилить нову пропозицію.

Армія оборони Ізраїлю назвала місто Газа “останнім оплотом” ХАМАС. За заявами ЦАХАЛу, наступ спрямований на звільнення 48 заручників, яких досі утримують терористи (20 вважаються живими), та забезпечення “вирішальної поразки” угруповання.

Кац заявив ізраїльським ЗМІ в середу, що ЦАХАЛ “наразі завершує захоплення коридору Нецарім до західного узбережжя Гази” – маючи на увазі ізраїльську військову зону, яка простягається зі сходу на захід від периметра з Ізраїлем.

Водночас Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що “згідно з міжнародним гуманітарним правом, цивільне населення має бути захищене незалежно від того, чи залишаються вони у місті Газа, чи залишають його”. Ізраїль, як окупаційна держава, зобов'язаний забезпечити їхні основні потреби, зокрема захистити медичний персонал та забезпечити безперешкодну проходження гуманітарної допомоги у всій Смузі Гази.

У заяві МКЧХ також йдеться, що через посилення військових дій перестав працювати офіс організації у Газі, де “цивільних осіб вбивають, насильно переміщують та змушують виживати у жахливих умовах”.

Детальніше про новий план Трампа

Уряд Ізраїлю схвалив плани наступу на місто Газа після зриву непрямих переговорів з ХАМАС щодо попередньої пропозиції США, яка передбачала звільнення приблизно половини заручників протягом 60-денного припинення вогню.

Арабські та турецькі посередники зустрічалися з лідерами ХАМАС у Катарі, наполягаючи, щоб вони прийняли новий мирний план із 20 пунктів, представлений президентом Дональдом Трампом у понеділок. Однак високопоставлений представник ХАМАС заявив BBC, що він служить “інтересам Ізраїлю” і що група, ймовірно, відхилить його.

План включає негайне припинення війни, звільнення всіх заручників протягом 72 годин в обмін на майже 2000 палестинських в'язнів та затриманих, а також роззброєння ХАМАС та поступове виведення ізраїльських військ.

Трамп заявив журналістам у вівторок, що лідери ХАМАС мають “три-чотири дні”, щоб прийняти умови. Пізніше він попередив, що угруповання “заплатить у пеклі, якщо не підпишуть”.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив на засіданні уряду, що він погодився з планом, оскільки “він забезпечує усі військові цілі Ізраїлю”.
