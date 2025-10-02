У Латвії державні сайти зазнали масштабної DDoS-атаки

Вранці 2 жовтня низка державних інтернет-ресурсів Латвії зазнала масштабної DDoS-атаки, пише Delfi.

Збої спостерігали в роботі порталу Служби державних доходів, порталу Latvija.lv, сайту Кабінету міністрів, а також ресурсів міністерств, самоврядувань та інших держустанов. Тимчасово був недоступний і офіційний портал для отримання та використання електронного підпису (e-підпису) в Латвії eParaksts.lv.

Роботу всіх постраждалих порталів вдалося відновити близько полудня.

Фахівці продовжують аналізувати атаку й обіцяють надати докладніший коментар після завершення технічного розслідування.

Водночас у Cert.lv, державному центрі реагування на інциденти кібербезпеки, заявили, що з’ясовують справжні причини атаки.