«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Швеція закликала ЄС спростити стандарти закупівлі дронів

На думку прем'єр-міністра Швеції, відповідальність за посилення протидронових спроможностей має лежати на окремих державах-членах, а не на всьому блоці.

Швеція закликала ЄС спростити стандарти закупівлі дронів
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Фото: ЕРА/UPG

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликав Європейський Союз спростити стандарти закупівель безпілотників, наголосивши водночас, що відповідальність за посилення протидронових спроможностей має лежати на окремих державах-членах, а не на всьому блоці.

Його цитує Reuters.

"ЄС не є оборонною організацією. (...) Кожна країна повинна нарощувати ці можливості, а потім ми маємо дуже тісно співпрацювати, щоб бути здатними виявляти дрони", – сказав Крістерссон в інтерв’ю.

Він додав, що у ЄС є дуже великий потенціал, щоб спростити, наприклад, стандарти закупівель.

Швеція, де розташований оборонний концерн Saab, що спеціалізується на протидронових технологіях, наголосила, що рішення щодо оснащення національних збройних сил мають узгоджуватися з цілями НАТО, а не підпадати під юрисдикцію ЄС.

Крістерссон зазначив, що країни ЄС готові діяти рішуче. 

"Ми не робимо нічого легковажно, але не будемо вагатися застосувати необхідну силу, щоб збити апарати чи загрози, які фактично порушують наші кордони", – сказав він.

Європейські лідери цього тижня зустрілися в Копенгагені на тлі зростання занепокоєння через порушення повітряного простору дронами та висловили підтримку зміцненню протидронових заходів у регіоні. 

Минулого місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити "Стіну дронів" – мережу сенсорів і озброєнь для виявлення, відстеження та нейтралізації безпілотників, хоча вартість і механізм реалізації залишаються неясними.

Європейські посадовці звинувачують Росію в посиленні порушень повітряного простору, хоча Москва регулярно відкидає відповідальність за такі інциденти.

Для посилення безпеки під час зустрічей у Копенгагені Швеція та інші європейські союзники розгорнули протидронові заходи. За словами Крістерссона, внесок Швеції було скоординовано з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

  • Нещодавно Володимир Зеленський запропонував Європі різні варіанти захисту від дронів з Росії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies