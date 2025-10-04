В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСвіт

Єрмак: ЄС готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі

Спроби Кремля обійти західні санкції не працюють.

Єрмак: ЄС готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі
Фото: rada.gov.ua

Європейський Союз готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі. Минулорічні санкційні пропозиції України можуть трансформуватися в рішення, повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"За даними EUObserver, мова йде щонайменше про 16 суден без прапору, які можуть бути затримані відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права", — ідеться у повідомленні.

У новому, 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів із тіньового флоту Росії, збільшивши його "чорний список" до 568 суден. Частина цих суден формально вже не заходить у порти ЄС, але продовжують використовувати Балтійське море для транспортування.

"Використання механізму міжнародного права і готовність країн НАТО забезпечити його виконання — це ключовий сигнал для кремля: його спроби обходити санкції не працюють", — наголошує Єрмак і наголошує на необхідності пришвидшити обмеження для Росії. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies