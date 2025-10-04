Єрмак: ЄС готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі

Європейський Союз готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі. Минулорічні санкційні пропозиції України можуть трансформуватися в рішення, повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"За даними EUObserver, мова йде щонайменше про 16 суден без прапору, які можуть бути затримані відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права", — ідеться у повідомленні.

У новому, 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів із тіньового флоту Росії, збільшивши його "чорний список" до 568 суден. Частина цих суден формально вже не заходить у порти ЄС, але продовжують використовувати Балтійське море для транспортування.

"Використання механізму міжнародного права і готовність країн НАТО забезпечити його виконання — це ключовий сигнал для кремля: його спроби обходити санкції не працюють", — наголошує Єрмак і наголошує на необхідності пришвидшити обмеження для Росії.