Зеленський: необхідно посилити тиск на Росію, аби вона була змушена припинити війну

"Нам необхідно посилити пакети санкцій і вдатися до інших дуже сильних інструментів, що стосується торгівлі нафтою і афтопродуктами".

Зеленський: необхідно посилити тиск на Росію, аби вона була змушена припинити війну
Володимир Зеленський, Копенгаген, 2 жовтня 2025
Фото: скрін

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія досягла "дуже мало" цього року, але необхідно посилити тиск, аби вона була вимушена закінчити війну.

Про це він заявив на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми говорили з партнерами, які розвивають програму SAFE, і ми дуже сподіваємося, що ми будемо надійними партнерами, і ми сподіваємося на безпекові гарантії, і ми дуже сподіваємося, що ця модель, яка буде працювати для України, буде працювати і в Європі. І ми багато говорили про війну, про те, як солдати борються, і як Росія багато чого зробила цього року, але, насправді, досягла дуже мало", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Росія вдається до багатьох різних помилок, і необхідно посилити тиск таким чином, щоб росіяни змінили свою політику і були вимушені закінчити війну.

"Нам необхідно посилити пакети санкцій і вдатися до інших дуже сильних інструментів, що стосується торгівлі нафтою, нафтопродуктами, і також максимальних санкцій", - наголосив президент.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що країни "Великої сімки" готуються до значного посилення санкцій проти Росії
