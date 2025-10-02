У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Зеленський приїхав у Данію на саміт Європейської політичної спільноти

Він вже зустрівся із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. 

Зеленський приїхав у Данію на саміт Європейської політичної спільноти
Володимир Зеленський із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Данії на Саміт  Європейської політичної спільноти. 

Як написав він у телеграмі, вже розпочав роботу із зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

"Нещодавні порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії – у фокусі уваги. Росія ескалує, і ми говорили, як можемо реагувати на ці загрози", – зазначив глава України.

За його словами, наша держава неодноразово пропонувала спільну, інтегровану систему захисту неба, а досвід українських фахівців та українські технології мають стати важливою частиною ініціативи Євросоюзу "Стіна дронів". "Зараз у Данії перебуває сильна група українських військових, які допомагають данським колегам", – повідомив Зеленський. 

Окремо на зустрічі  говорили про реалізацію ініціативи PURL, подальшу участь Данії в цій програмі. 

"Цінуємо внесок Данії в розмірі 90 млн євро. Дякую Данії за пакет військової допомоги на понад 360 млн євро для українського виробництва в межах данської моделі. Дякую Прем’єр-міністерці Фредеріксен та данському народові за міцну підтримку", – наголосив президент. 
