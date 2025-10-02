Рубіо: Сполучені Штати запроваджують різкі санкції проти іранського режиму

США запроваджують різкі санкції проти іранського режиму.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Він зазначив, що нові санкції та експортний контроль стосуватимуться 44 учасників, пов'язаних з ядерними, ракетними та військовими програмами Ірану.

“Як чітко дав зрозуміти президент США, ми позбавимо Іран усіх шляхів до ядерної зброї”, - запевнив Рубіо.

14 липня 2015 року п’ять постійних членів Ради Безпеки ООН (Китай, Франція, Російська Федерація, Велика Британія та США) разом із Німеччиною, за підтримки Верховного представника ЄС із закордонних справ, досягли з Іраном домовленості щодо довгострокового всеосяжного вирішення іранського ядерного питання. План передбачав низку послідовних кроків для гарантії того, що ядерна програма Ірану матиме виключно цивільний і мирний характер.

У жовтні 2015 року Рада ЄС ухвалила декларацію 2015/C 345/01 про зняття всіх санкцій, пов’язаних з іранською ядерною програмою, відповідно до СВПД. Водночас у ЄС наголосили, що блок повторно запровадить санкції у разі суттєвого невиконання Іраном своїх зобов’язань за угодою.

28 серпня 2025 року країни Є3 (Франція, Німеччина, Британія) повідомили Раді Безпеки ООН, що Іран суттєво не виконує свої зобов’язання за СВПД, чим фактично запустили процедуру “snapback” — відновлення санкцій ООН після 30-денного періоду.

Оскільки 17 вересня Рада Безпеки ООН не ухвалила нової резолюції, яка б запобігла “snapback”, санкційний режим було поновлено.

У Тегерані попередили про "жорстку відповідь". Президент Масуд Пезешкіян наголосив, що Іран не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас країна відкликала своїх послів із Лондона, Парижа та Берліна для консультацій.

У МЗС Ірану назвали відновлення санкцій "юридично безпідставним та невиправданим", зазначивши, що всі країни повинні утриматися від визнання цього "незаконного кроку”.

У червні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не може підтвердити місцезнаходження запасів іранського високозбагаченого урану. Йшлося про понад 400 кг.

Рада ЄС відновила низку санкцій проти Ірану через ядерну програму країни, які були призупинені після набуття чинності Спільного всеосяжного плану дій (СВПД, Iran nuclear deal) у 2015 році.