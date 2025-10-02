Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Рубіо: Сполучені Штати запроваджують різкі санкції проти іранського режиму

Це пов'язано із ядерними, ракетними та військовими програмами Ірану.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

США запроваджують різкі санкції проти іранського режиму.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Він зазначив, що нові санкції та експортний контроль стосуватимуться 44 учасників, пов'язаних з ядерними, ракетними та військовими програмами Ірану.

“Як чітко дав зрозуміти президент США, ми позбавимо Іран усіх шляхів до ядерної зброї”, - запевнив Рубіо.

Що було раніше

  • 14 липня 2015 року п’ять постійних членів Ради Безпеки ООН (Китай, Франція, Російська Федерація, Велика Британія та США) разом із Німеччиною, за підтримки Верховного представника ЄС із закордонних справ, досягли з Іраном домовленості щодо довгострокового всеосяжного вирішення іранського ядерного питання. План передбачав низку послідовних кроків для гарантії того, що ядерна програма Ірану матиме виключно цивільний і мирний характер.

  • У жовтні 2015 року Рада ЄС ухвалила декларацію 2015/C 345/01 про зняття всіх санкцій, пов’язаних з іранською ядерною програмою, відповідно до СВПД. Водночас у ЄС наголосили, що блок повторно запровадить санкції у разі суттєвого невиконання Іраном своїх зобов’язань за угодою.

  • 28 серпня 2025 року країни Є3 (Франція, Німеччина, Британія) повідомили Раді Безпеки ООН, що Іран суттєво не виконує свої зобов’язання за СВПД, чим фактично запустили процедуру “snapback” — відновлення санкцій ООН після 30-денного періоду. 

  • Оскільки 17 вересня Рада Безпеки ООН не ухвалила нової резолюції, яка б запобігла “snapback”, санкційний режим було поновлено.

  • У Тегерані попередили про "жорстку відповідь". Президент Масуд Пезешкіян наголосив, що Іран не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас країна відкликала своїх послів із Лондона, Парижа та Берліна для консультацій.

  • У МЗС Ірану назвали відновлення санкцій "юридично безпідставним та невиправданим", зазначивши, що всі країни повинні утриматися від визнання цього "незаконного кроку”.

  • У червні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не може підтвердити місцезнаходження запасів іранського високозбагаченого урану. Йшлося про понад 400 кг.

  • Рада ЄС відновила низку санкцій проти Ірану через ядерну програму країни, які були призупинені після набуття чинності Спільного всеосяжного плану дій (СВПД, Iran nuclear deal) у 2015 році.
