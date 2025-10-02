Київ виділив 20 млн грн для створення безбар’єрного середовища в лікарні Міноборони, планує скерувати ще 20 млн, - Кличко

Київська мерія виділила 20 млн грн для створення безбар’єрного середовища в лікарні Міноборони, де відновлюються поранені бійці. Крім того, місто розгляне можливість виділення медзакладу ще стільки ж коштів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з пораненими військовими.

«Відвідав один із лікувальних закладів Міністерства оборони. Минулого року на запит закладу столиця спрямувала з бюджету міста цій установі 10 млн грн на заходи зі створення безбар’єрного середовища. Цього року — теж уже 10 млн. Хоча це не комунальний заклад, а Міністерства оборони. Крім того, місто розгляне можливість виділення медзакладу на продовження створення безбар’єрного середовища ще 20 млн грн», - повідомив Віталій Кличко.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko На території лікарні

Він зазначив, що на території лікарні Міноборони вже облаштували паркову зону, тротуари та під’їзні доріжки до корпусів.

«На території установи облаштували паркову зону, де відпочивають пораненні бійці; тротуари та під'їзні доріжки до корпусів. Встановили лави та урни. Також заклад закупив матеріали для поточного ремонту приміщень. Планують тут і облаштування тротуарів із тактильною плиткою», - зазначив Віталій Кличко.

Він також поспілкувався з пораненими військовими, які лікуються у закладі, та вручив медаль «Честь. Слава. Держава» колишньому працівнику КП «Київпастранс», нині сержанту 111-ї окремої бригади ТРО Олександру Олєщенку.

“Він добровольцем пішов захищати Україну. Брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. Більше 2-х років перебував у російському полоні. Був звільнений у червні цього року. Зараз з пораненням ніг перебуває на лікуванні. Київ і надалі робитиме усе можливе, щоб підтримувати наших захисників на передовій та допомагати тим військовим, які повернулися з фронту. А саме - в лікуванні, реабілітації, інтеграції бійців в мирне життя», - наголосив Віталій Кличко.



Фото: t.me/vitaliy_klitschko Мер нагородив звільненого з полону Олександра Олєщенка

Як повідомлялося раніше, в ЗСУ на сьогодні воює понад 150 тисяч киян, щоб підтримати їх, київська мерія запровадила спеціальні програми для військових, ветеранів та членів їхніх родин. Зокрема, за програмою «Підтримка киян-захисників та захисниць» уже виплачено понад 950 млн грн на лікування, матеріальну підтримку та допомогу родинам бійців. Крім того, у місті працює Електронний кабінет захисника, де зібрано всю інформацію про пільги, виплати та соцпідтримку. А Київ Мілітарі Хаб надає повний супровід військових та їхніх родин — від юридичної та психологічної підтримки до допомоги з працевлаштуванням та навчанням.