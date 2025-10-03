Зеленський обговорив із президентом Республіки Конго співпрацю у сфері агротехнологій

Володимир Зеленський провів розмову із Президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді щодо співпраці у сфері оборонних технологій.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

Президент Зеленський подякував Феліксу Чісекеді за солідарність з Україною та українцями. "Ми говорили про важливість досягнення миру, про повагу до суверенітету й територіальної цілісності та про розвиток наших двосторонніх відносин. У час війни українці здобули великий технологічний досвід, і ми готові ним ділитися".

Глави держав обговорили оборонне співробітництво, агротехнології, децентралізацію енергетики та цифровізацію державних послу. "Є багато сфер, у яких Україна готова до співпраці. ДРК зацікавлена в цьому, і ми домовилися, що наші команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства".

Зеленський Фелікса Чікеседі приїхати в Україну, щоб зустрітися особисто й більш детально все обговорити.