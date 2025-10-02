Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Орбан заявив, що ЄС сильніший за Росію, тому вона не становить загрози для блоку

Зокрема угорський прем’єр зазначив, що 27 країн ЄС витрачають на військові потреби більше, ніж росіяни.

Орбан заявив, що ЄС сильніший за Росію, тому вона не становить загрози для блоку
Орбан та Туск, Копенгаген, 2 жовтня 2025
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС сильніший за Росію, тому блоку вона не становить загрози для блоку. 

Про це він сказав журналістам перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені, передає The Guardian. 

Орбану поставили запитання про те, хто становить головну загрозу для Європи.

“Справжню небезпеку? Економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності”, – сказав Орбан.

Йому поставили уточнююче запитання, чи не становить загрозу Росія.

“Ми сильніші за Росію. Зробіть кілька порівнянь і обґрунтуйте свою думку фактами. У нас понад 400 мільйонів людей, у Росії – близько 130. Подивіться, який [великий] європейський ВВП. Росія [маленька] така. Ми всі разом, 27 країн, витрачаємо на військові потреби більше, ніж росіяни. То чому ми боїмося? Ми сильніші за них. Питання в тому, чи маємо ми лідерство, щоб об'єднатися та разом захищати наші інтереси. Це те, що ми повинні робити в будь-якому разі”, – сказав Орбан.
