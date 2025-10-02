Зокрема угорський прем’єр зазначив, що 27 країн ЄС витрачають на військові потреби більше, ніж росіяни.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС сильніший за Росію, тому блоку вона не становить загрози для блоку.

Про це він сказав журналістам перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені, передає The Guardian.

Орбану поставили запитання про те, хто становить головну загрозу для Європи.

“Справжню небезпеку? Економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності”, – сказав Орбан.

Йому поставили уточнююче запитання, чи не становить загрозу Росія.

“Ми сильніші за Росію. Зробіть кілька порівнянь і обґрунтуйте свою думку фактами. У нас понад 400 мільйонів людей, у Росії – близько 130. Подивіться, який [великий] європейський ВВП. Росія [маленька] така. Ми всі разом, 27 країн, витрачаємо на військові потреби більше, ніж росіяни. То чому ми боїмося? Ми сильніші за них. Питання в тому, чи маємо ми лідерство, щоб об'єднатися та разом захищати наші інтереси. Це те, що ми повинні робити в будь-якому разі”, – сказав Орбан.