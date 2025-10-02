Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Financial Times: ЄС не зміг узгодити план "репараційної позики" Україні на €140 млрд коштом заморожених російських активів
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер
Фото: EPA/UPG

Лідери ЄС не досягли згоди щодо пропозиції надати Україні кредит у розмірі €140 млрд, забезпечений замороженими російськими активами, повідомляє Financial Times.

Головними противниками виступили Бельгія, Франція та Люксембург, висловивши юридичні й технічні застереження.

Єврокомісія запропонувала надати Києву позику, спираючись на активи Росії, заблоковані у фінансовій установі Euroclear у Бельгії. У разі, якщо Москва не виплатить репарації після війни, вона втратить право на ці кошти. Проте, за словами трьох європейських чиновників, обізнаних із перебігом саміту, більшість країн ЄС вимагають додаткового аналізу правових і фінансових наслідків.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна потребує «більшої юридичної захищеності», якщо Росія подасть позови, та закликав ЄС «розділити ризики». 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що робота над механізмом триватиме: «Абсолютно зрозуміло, що ризики мають бути розподілені між усіма нами».

Водночас міністри фінансів країн «Великої сімки» домовилися координовано використати заморожені російські активи, аби забезпечити «справедливий і тривалий мир» для України. Проте для ухвалення рішення в ЄС потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів, що наразі виглядає малоймовірним.

Як зазначає Financial Times, таким чином, формальної юридичної пропозиції на наступному саміті в Брюсселі за три тижні чекати не варто — надто великий обсяг підготовчої роботи ще необхідно виконати.

Нагадаємо, раніше медіа повідомили, що ЄС може надати Україні "репараційну позику" обсягом до 130 млрд євро. Кошти підуть на фінансування потреб України під час війни.
