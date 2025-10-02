Нідерланди виступили проти пришвидшення переговорів про вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна проти пришвидшення переговорів про вступ України до Європейського Союзу, передає DW.
Дік Схооф запевнив, що майбутнє України - в ЄС, але Нідерланди не підтримують прискорення переговорів, що дозволило би обійти вето Угорщини.
"Це не рішення", - сказав Схооф.
Він наголосив, що Нідерланди залишаються відданими Копенгагенським критеріям та вимозі одностайності, і будь-яка зміна правил вимагатиме одностайної підтримки.
Прем'єр-міністр Нідерландів зазначив, що цінує зусилля голови Європейської Ради Антоніу Кошти, втім справжнім рішенням є посилення тиску на Угорщину.
"В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється", - сказав Схооф, і додав, що пояснив аргументи українському лідеру і "безсумнівно зробить це ще кілька разів найближчим часом".
- ЄС планує розпочати технічну роботу над переговорами щодо вступу України та Молдови попри блокування Угорщини.
- Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна наближається до завершення найшвидшого процесу скринінгу законодавства в історії розширення ЄС.