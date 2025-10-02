У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаПолітика

Нідерланди виступили проти пришвидшення переговорів про вступ України до ЄС

Пришвидшення переговорів дозволило би обійти вето Угорщини.

Нідерланди виступили проти пришвидшення переговорів про вступ України до ЄС
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф на пресконференції 3 червня 2025 року
Фото: скриншот відео

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна проти пришвидшення переговорів про вступ України до Європейського Союзу, передає DW.

Дік Схооф запевнив, що майбутнє України - в ЄС, але Нідерланди не підтримують прискорення переговорів, що дозволило би обійти вето Угорщини.

"Це не рішення", - сказав Схооф.

Він наголосив, що Нідерланди залишаються відданими Копенгагенським критеріям та вимозі одностайності, і будь-яка зміна правил вимагатиме одностайної підтримки. 

Прем'єр-міністр Нідерландів зазначив, що цінує зусилля голови Європейської Ради Антоніу Кошти, втім справжнім рішенням є посилення тиску на Угорщину.

"В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється", - сказав Схооф, і додав, що пояснив аргументи українському лідеру і "безсумнівно зробить це ще кілька разів найближчим часом".
